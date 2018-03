Stortinget venter på Listhaugs beklagelse 

NTB Innenriks

Men en beklagelse vil ikke være nok for å forhindre at hun blir møtt med den kraftigste kritikk en statsråd kan få av Stortinget, etter mistillit. En samlet opposisjon stiller seg bak et såkalt daddelforslag, som vil bli lagt fram under debatten om foreslåtte endringer i statsborgerloven.

Forslaget slår fast at Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at Listhaug offentlig har framsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Sist det skjedde, var da Anders Anundsen fikk sterk kritikk for snart tre år siden.

Vil beklage

Det var under NRKs Politisk kvarter torsdag morgen at statsminister Erna Solberg (H) langt på vei bekreftet at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) selv vil beklage overfor Stortinget.

– Listhaug stiller seg bak regjeringens unnskyldning, og kommer til å uttale seg i løpet torsdagen, sa statsministeren.

Den høyst kontroversielle justisministeren ventes å være til stede under debatten om sak to på Stortingets dagsorden. Men sak én er ikke en liten sak den heller, for Stortinget skal torsdag nemlig gå til valg på ny president. Høyres Tone Trøen vil bli valgt, som den andre kvinne i historien, til å innta den formelt høyest rangerte posisjon i Norge etter kongen.

Venstre stemmer imot

Solberg sier til NRK at daddelvedtak vanligvis fremmes om Stortinget ikke har blitt informert godt nok om noe eller ved svak embetsutførelse. Det at uttalelser utenfor Stortinget blir trukket inn i Stortinget, mener hun er nytt.

– Jeg har allerede bedt om unnskyldning for Sylvi Listhaugs uttalelser. Så må Stortinget vurdere om det er nok til å gå videre, slik at vi heller kan ha saklig diskusjon om substansen i forslaget, sier Solberg.

Etter det NTB forstår vil de tre regjeringspartiene stemme imot opposisjonens kritikkforslag. Noe av begrunnelsen vil kunne gå langs de prinsipielle spor som statsministeren alt har redegjort for. At Venstre stemmer imot kritikkforslaget, kan imidlertid framstå som noe av et paradoks. For kritikken mot Listhaug for Facebook-posten har vært tydelig fra flere i partiet, ikke minst fra Venstre-leder Trine Skei Grande som selv er statsråd i Solbergs regjering.

– Jeg er redd holdningene

I sin begrunnelse for kritikken mot Listhaug peker Ap-leder Jonas Gahr Støre på at daværende statsminister Jens Stoltenberg i dagene etter 22. juli advarte mot naivitet.

– Det betyr blant annet å forstå sammenhengen mellom holdning og handling. Breivik var alene om handlingene, men holdningene deles av flere. Når Listhaug legger ut en slik Facebook-melding med den koblingen mellom Ap og terror, så ser vi i kommentarfeltene at de holdningene er i fri dressur, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken sier daddelvedtaket er et oppgjør med en oppførsel mot politiske motstandere som er langt over grensen for hva som er greit.

– Listhaug bruker en retorikk som er til forveksling lik det som de mest konspirasjonsteoretiske nettkrigerne på ytre høyre bruker. Det er ikke akseptabelt for en norsk statsråd, sier han.