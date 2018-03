Stortinget slutter seg til Scandinavian Star-rapport

NTB Innenriks

Kommisjonen kom fram til at det ikke er grunnlag for å si at brannen skyldtes sabotasje, men etterlatte slo seg ikke til ro med rapporten.

– Stortinget viser til de konklusjoner som fremkommer i granskingskommisjonens rapport, heter det i komiteens vedtak, der det samtidig uttrykkes stor medfølelse med overlevende og etterlatte.

– Stortinget finner det lite sannsynlig at det 28 år etter ulykken kan frembringes nye og avgjørende fakta, og anser det, på bakgrunn av dette, og hensynet til berørte som ønsker at saken nå må avsluttes, lite hensiktsmessig med videre undersøkelser i saken, skriver komiteen.

Samtidig kommer komiteen med en beklagelse overfor de etterlatte etter en dansk lastebilsjåfør som ble utpekt som brannstifter. Mannen døde i brannen, og komiteen påpeker at han ikke hadde noen mulighet til kontradiksjon.

