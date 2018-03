Politiet mistenker gjentatte forsøk på brannstiftelse ved barneskole i Hordaland

NTB Innenriks

Ifølge Haugesunds Avis fikk politiet melding om den siste hendelsen ved Enge skole klokka 12.40 torsdag. Da hadde noen tent på ei jakke.

– Vi har en patrulje på skolen nå. I dag har det vært to branntilløp. Det siste tilfellet dreier seg om et klesplagg som henger i en gang. Det er all grunn til å tro at brannen er påsatt, sier politioverbetjent Arild Austrheim ved Etne og Vindafjord lensmannskontor til Haugesunds Avis.

Han sier at politiet har etterforsket tilfellene siden en tilsvarende hendelse mandag.

