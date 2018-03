Norwegians årsresultat for 2017 svekkes med 2 milliarder

NTB Innenriks

Norwegian solgte seg ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosent i andre kvartal i fjor, noe som ga selskapet en gevinst på 1.993 millioner kroner. En endring i måten selskapet bokfører aksjene i banken på, førte til at egenkapitalen økte tilsvarende.

Flyselskapet skriver i en børsmelding torsdag ettermiddag at selskapet nå har besluttet å gjøre endringer Finanstilsynet har anbefalt. Finanstilsynet anbefaler at den nye bokføringen av banken først kan starte i første kvartal 2018.

Som følge av endringen svekkes årsresultatet for 2017 med snaue 2 milliarder kroner, noe som fører til at balansen ved årsskiftet halveres fra 4,1 til 2,1 milliarder. Regnskapsendringen betyr at selskapet reverserer en tidligere gevinst på 1,66 milliarder kroner i resultatregnskapet, skriver Dagens Næringsliv. Årsresultat etter skatt endres fra -298,6 millioner kroner til minus 2,3 milliarder, skriver E24.

Ettersom den nye bokføringen av Bank Norwegian-aksjen til såkalt virkelig verdi flyttes til første kvartal 2018, betyr det at selskapet nå skriver opp igjen verdien av aksjen. Det betyr at nettoeffekten av egenkapitalen per 31. mars vil være uendret sammenlignet med dagens situasjon, skriver Norwegians fungerende finansdirektør Tore Østby i børsmeldingen.

– Norwegian forventer nå å ha fullført dialogen med Finanstilsynet, skriver Østby.

