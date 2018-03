NRK: Ny pågripelse etter skyting i Oslo

NTB Innenriks

– Det dreier seg om en mann. Vedkommende nå blir siktet for våpenovertredelse i forbindelse med skytingen på Lambertseter, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Skytingen skjedde på åpen gate natt til mandag. Politiet beskriver hendelsen som et oppgjør mellom kriminelle.

Tirsdag ble tre menn på 19, 32 og 37 år varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Politiet var avventende med å be om varetekt for de to siste. Onsdag kveld ble de løslatt etter avhør.

– De ble løslatt. Det er ingen nye pågripelser i denne saken, men vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser, sier Metlid til NTB.

Bare timer etter skuddløsningen på Lambertseter ble en polsk mann skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal, noen kilometer sør for Lambertseter. Tirsdag døde mannen på sykehus av skadene.

Politiet har drapssiktet en mann i forbindelse med drapet. De mener at den siktede har en forbindelse til skytingen på Lambertseter, men omtaler den drepte som et tilfeldig offer.

(©NTB)