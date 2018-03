Gonoré og syfilis øker fremdeles i Norge

NTB Innenriks

Utviklingen for de to sykdommene har lenge vekket bekymring hos helsemyndighetene. For 20 år siden kunne Tidsskrift for norsk legeforening informere om at gonoré var nesten utryddet. Syfilistilfellene var sjeldne. Siden da har smitten økt år for år, tross advarsler og varsku fra myndighetene.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet, viser at det i fjor ble det registrert 1.399 tilfeller av gonoré og 223 tilfeller av syfilis i Norge, fra 1.096 og 188 i 2016.

Utviklingen viser en kraftig økning de siste ti årene, fra 238 gonoré-tilfeller og 61 tilfeller av syfilis i 2007.

Både syfilis og gonoré var langt mer utbredt i Norge for 40–50 år siden. Fra tidlig i 1960-årene økte det årlige antallet meldte tilfeller av gonoré i Norge. Rundt 2.000 tilfeller av gonoré ble meldt inn per år på 60-tallet, og økte til det nådde over 14.000 tilfeller i 1975.

Gonoré er en infeksjon som smitter fra person til person under samleie og ved oralsex. Den kan føre til alvorlige helseproblemer, men er lett å behandle. Syfilis smitter også ved seksuell omgang. Sykdommen var spesielt utbredt fram til 1950-tallet, da antall smittetilfeller ble kraftig redusert. Syfilis lar seg helbrede med penicillin, men ubehandlet kan det gi livslang og alvorlig sykdom.

