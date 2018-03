Gabrielsen og Enoksen nye styreledere i Helse Nord

NTB Innenriks

Det ble klart da alle de seks helseforetakene i det regionale helseforetaket Helse Nord fikk nye styrer for perioden 2018 til 2020 torsdag.

Den tidligere Høyre-statsråden og Lindesnes-ordføreren Ansgar Gabrielsen overtar for Eivind Mikalsen som har sittet i en drøy måned etter at Jorhill Andreassen trakk seg som følge av manglende tillit til styreleder Marianne Telle i Helse Nord. Bakgrunnen var at Telle hadde anklaget UNN-direktør Tor Ingebrigtsen for å ha framsatt trusler mot henne i forbindelse med en opprivende lokaliseringsstrid om et hjertesenter til Bodø. Etter Ingebrigtsens avgang i februar, har viseadministrerende direktør Marit Lind overtatt som fungerende direktør inntil videre.

Den tidligere Senterparti-statsråden Odd Roger Enoksen har vært nestleder i styret i Nordlandssykehuset, men overtar nå vervet som leder av sykehusstyret.

Samtidig fortsetter Harald Larssen som styreleder i Finnmarkssykehuset, mens Bjørg H. Jenssen og Hilde Rolandsen fortsetter som styreledere i henholdsvis Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.

– Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er gode på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

– For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier Telle.

