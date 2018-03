Utøya-overlevende etter trussel: – Det er nok nå

NTB Innenriks

– Kjære Erna Solberg. I går fikk jeg denne eposten. Jeg håper du ser hva retorikken til Sylvi Listhaug nører opp under, skriver Bech på Twitter.

Bech, som er fylkesvaraordfører i Finnmark, sier «dette er de samme jeg og mine venner så 22. juli», og ber statsministeren vise lederskap og be Listhaug faktisk beklage og slette innlegget.

– Det er nok nå. Slik styrer man ikke et land, skriver Bech.

«Hvorfor døde du ikke»

I eposten som ble sendt like over midnatt, har avsenderen limt inn et utdrag av en tekst fra NTB tirsdag kveld, der det står at Bech ble skutt i beinet av Anders Behring Breivik under terrorangrepet på Utøya. Deretter stiller avsenderen Bech følgende spørsmål:

– Hvorfor døde du ikke din AP kommunist.

Etter et innlimt sitat der Bech sier han ikke ser noen beklagelse i Listhaugs budskap tirsdag kveld og fastslår at hun heller ikke har slettet den opprinnelige meldingen, fortsetter avsenderen med følgende konklusjon:

– Du bør stikke til svartingland, og dø der. Du er ikke Norsk og ikke Nordmann. Stygge idiot. Gå ned i vekt og bli der.

– Lite troverdig

Bech er en av mange som ble opprørt da justisminister Sylvi Listhaug (Frp) før helgen anklaget Ap for å sette terrorister over nordmenn – til et bilde på Facebook av maskerte soldater. Bech ble ikke beroliget av Listhaugs forklaring på samme nettsted sent tirsdag kveld. Der skriver Listhaug blant annet at det ikke var hennes hensikt å såre noen eller å koble innlegget opp mot massakren på Utøya.

Bech mener det er lite troverdig:

– Den koblingen burde hun sett komme. Før Listhaug ble statsråd, var hun en godt betalt kommunikasjonsrådgiver. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på. Når hun i tillegg sier at «det var aldri min hensikt å såre noen» – så er det ikke noen reell beklagelse. Det blir som å slå noen i magen og etterpå beklage at de fikk vondt, sa Bech til NTB tirsdag kveld.

