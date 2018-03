Stenseng ber Listhaug beklage og slette innlegget

NTB Innenriks

– Når justisministeren i går kveld sier hun ikke hadde til hensikt å såre noen, hjelper det lite når facebookposten fortsatt står, og hun ikke beklager selve innlegget, skriver Stenseng på Facebook onsdag.

– Sylvi Listhaug, du sier ofte LIK og DEL. Mitt budskap til deg er nå: BEKLAG OG SLETT.

I Facebook-innlegget forrige uke bruker Listhaug et bilde som viser en gruppe maskerte og bevæpnede, mørkhudede menn og har påskriften «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Listhaug skrev på sin Facebook-side tirsdag kveld at det aldri var i hennes tanker at innlegget kunne kobles til Utøya, men har verken beklaget eller slettet innlegget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB onsdag at det ikke er tillitvekkende at Listhaug sier hun ikke forsto at utspillet på Facebook ville såre.

AUF-leder Mani Hussaini er også opprørt og sier til VG at ungdomsorganisasjonen fortsatt vurderer å trekke Erna Solbergs invitasjon til minnemarkeringen på Utøya 22. juli. Han fastslår at Listhaug må gi sin uforbeholdne unnskyldning og slette posten dersom hun mener noe med dette.

