Solberg sier unnskyld – men har fortsatt tillit til Listhaug

NTB Innenriks

Alle som er blitt såret etter at Listhaug fredag publiserte et bilde på Facebook med bilde av fremmedkrigere og teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del», får en unnskyldning fra statsministeren.

– På vegne av regjeringen har jeg ønsket å be om unnskyldning for at den retorikken som regjeringen har brukt, har såret folk, sa Solberg da hun ankom Høyres gruppemøte på Stortinget onsdag kveld.

– Uverdig av Listhaug

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa søndag til NTB at Solberg er «dønn feig» fordi hun ikke allerede da tok tydelig avstand fra Listhaug. Til landsstyret tirsdag sa han at samboerskapet med Frp har ført Høyre og regjeringen «til uanstendighetens utmark».

Nå godtar han Solbergs beklagelse.

– Det er bra at Erna Solberg beklager på vegne av regjeringen de sårende uttalelser som er kommet fra statsråder denne uken. Den beklagelsen skal vi ta til oss, skriver Støre på Facebook.

– Det er likevel påfallende at Sylvi Listhaug selv ikke har beklaget sine utspill. Det er ikke en justisminister verdig, tilføyer han.

– God justisminister

På spørsmål om Listhaug fortsatt har statsministerens tillit, sier Solberg:

– Ja, jeg har tillit til Listhaug som statsråd. Hun er en god justisminister, og hun sier hun har lært av dette.

Statsministeren avviser å kommentere opplysningene i Dagens Næringsliv om at hun allerede lørdag ba Listhaug både slette og beklage innlegget, noe justisministeren nektet å etterkomme.

– Jeg kommenterer ikke saker basert på anonyme kilder, men det er ikke alt jeg kjenner meg igjen i, lød hennes svar.

Har Solberg kontroll?

Opplysningene i avisen fikk Støre til å tvile på om Solberg har kontroll på Listhaug:

– Hvis det er riktig at vi har en justisminister som legger denne type utspill på Facebook og deretter nekter å slette innlegget til tross for at statsministeren ber henne gjøre det, ja da har vi en privatpraktiserende justisminister som statsministeren ikke har kontroll på, sier Støre til NTB.

Han understreker han ikke ville ha godtatt noe tilsvarende dersom han hadde vært statsminister.

– Fullstendig uakseptabelt, sier Ap-lederen.

Fjernet fra Facebook

Da Listhaug onsdag ettermiddag slettet det omstridte innlegget fra Facebook, begrunnet hun det med at hun ikke hadde sikret seg rettighetene til å bruke det.

Støre er ikke imponert. Han sier at fremfor å skrive «lik og del» på grove påstander, burde Listhaug slettet og beklaget.

– Nå har hun slettet, men det er fordi hun har kommet i pengeknipe på grunn av manglende rettigheter. Det er ikke noen beklagelse, fastslår Støre.

Mistillit

Reaksjonene på Listhaugs terror-anklager mot Ap har de siste dagene vært sterke og kommet fra både flere hold. Både overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, flere partiledere på Stortinget inkludert Venstres Trine Skei Grande og KrFs Knut Arild Hareide og fremtredende stortingsrepresentanter fra Høyre har bedt henne slette og beklage.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til NTB at partiet så snart som mulig kommer til å fremme et mistillitsforslag mot Listhaug.

Støre går langt i å si at kritikk er mer nærliggende:

– Jeg tror ikke det er mange i Arbeiderpartiet som har tillit til Listhaug. Men her i Stortinget innebærer tillit noe annet. Vi er åpen for å fremme klar kritikk av Sylvi Listhaug. Men når det gjelder mistillit, må vi først høre hva de andre partiene mener, sier han.

Mulig svekkelse

Statsministeren selv maner til at vi fremover får en rolig og saklig og informativ debatt, der man ikke tillegger hverandre synspunkter som den andre ikke har.

– Vi har en situasjon, spesielt etter 22. juli 2011, som gjør at vi må være ekstra varsomme. Og spesielt nå med den filmen, så er det mange som gjenopplever terroren. Derfor er det grunn til å være ekstra varsom, og det har ikke vi vært, sa Solberg på pressekonferansen på Stortinget onsdag.

Hun utelukker ikke at saken kan ha svekket henne som statsminister.

– På grunn av vår retorikk har dette vært sårende og gjort det vanskelig. Statsministerens autoritet går opp og ned, men det er ikke viktig i denne saken. Det viktige er de som døde eller som selv var i den grusomme situasjonen, og at vi passer oss for ikke å lage en politisk debatt som sårer dem, sier Solberg.

(©NTB)