NTB Innenriks

SSB-tallene er hentet fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent. Den viser at i de fleste landene som er med i undersøkelsen, er minst halvparten av studentene under 25 år. Dette gjelder også for Norge, der andelen er 52 prosent.

Samtidig er altså hver fjerde norske student 30 år eller eldre. Dette gjelder også i de andre nordiske landene, men i Danmark, som bare regner med heltidsstudenter, er denne andelen bare 12 prosent.

