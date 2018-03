Norske strømkunder har betalt 6,2 milliarder for vindparker

NTB Innenriks

Tallet er hentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er basert på gjennomsnittlig årlig markedspris, inkludert merverdiavgift, skriver Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

En kartlegging avisene har gjort, viser at det de neste årene kan bli satt opp over 100 vindparker i Norge. Dette er muliggjort gjennom den såkalte elsertifikatordningen som Norge og Sverige samarbeider om. Ordningen innebærer at betalingsforpliktelsene skal deles, og de mest lønnsomme prosjektene, uansett land, bygges ut.

Da ordningen ble innført 1. januar 2012 kunne kraftselskaper øke strømprisen og ta mer betalt fra kundene. Forbrukerne får et påslag i strømprisen fordi kraftleverandørene er pålagt å kjøpe elsertifikater som fungerer som støtte til utbygginger av vindkraft, solkraft eller småkraftverk.

Ifølge avisene har en gjennomsnittlig husholdning bidratt med 1.900 kroner for elsertifikatene i perioden 2012 til 2016. I fjor var kostnaden for sertifikatene mellom 400 og 600 kroner per husholdning, ifølge NVE.

Per 1. januar 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 20,3 terawattimer (TWh) strøm. Av dette er 5,2 TWh bygget ut i Norge. Mens Sverige har forlenget ordningen til 2030, avsluttes den i Norge i 2021.

