Nivå tre innebærer at det er betydelig fare for snøskred.

I Vest-Finnmark er skredfaren ventet å bli nedgradert i løpet av fredagen, mens NVEs varsel viser nivå tre for Lofoten og Vesterålen fram til fredag.

Direktoratets varsel viser også at det vil være betydelig fare for snøskred i Trollheimen, Vest-Telemark og Romsdal fredag. Torsdag er snøskredfaren satt til nivå to (moderat fare).

