Tre personer fengsles etter skyting i kriminelt miljø

Politiet var tirsdag tilbakeholdne med informasjon knyttet til aksjonen der tungt væpnede tjenestemenn tok seg inn i et hus i Askim i Østfold. Øst politidistrikt henviste til Oslo politidistrikt og lederen for etterretning og etterforskning, politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun ville ikke kommentere den pågående aksjonen, men opplyste at politiet jobber fortløpende operativt etter at det var to konfrontasjoner i et kriminelt miljø i Oslo natt til mandag. På Lambertseter skjøt flere personer mot hverandre på åpen gate uten at noen kom til skade. Tidlig på morgenen ble en mann i 30-årene kritisk skadd da han ble truffet under en konfrontasjon i et parkeringshus på Bjørndal sør i Oslo.

Jobber operativt

– Jeg ønsker ikke å kommentere på konkrete adresser eller aksjoner som vi holder på med. Vi jobber operativt i denne saken og vil kommentere utviklingen etter hvert når det blir mer å gå ut med, sier Metlid.

Hun opplyser at tilstanden for den skadde mannen tirsdag er uendret og at mannens pårørende nå hadde kommet til Oslo.

Samtidig med den omfattende politiaksjonen i Askim startet det første av tre fengslingsmøter etter skuddvekslingen på Lambertseter i Oslo tingrett. Tre menn på 37, 33 og 19 år er alle siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen.

Ytterligere to ble personer blir trolig framstilt for fengsling onsdag.

Kjent for politiet

– Dette er alle personer vi kjenner fra tidligere og tilhører et kriminelt miljø i hovedstaden, sier Metlid.

Så langt er alle de pågrepne koblet til skytingen på Lambertseter. Ingen personer var tirsdag ettermiddag pågrepet eller åpent etterlyst for skytingen på Bjørndal.

– Vi ber tingretten fengsle dem i fire uker med brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden og fullstendig isolasjon i de første to ukene, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

