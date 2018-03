Tidligere styreleder i strupen på Traaseth

NTB Innenriks

I eposten der han meddeler om sin fratredelse går han til angrep på både administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og næringsdepartementet:

«Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konfrontasjoner og splid», skriver han blant annet i eposten som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

Dyb innleder med å skrive at forholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har vært tema i to styreperioder.

«Departementet som i flere tidligere møter, senest i januar i år, har sagt at forholdet til AD er helt og holdent styrets ansvar, har nå snudd. Nå vil de overstyre styret. Dette er en utidig innblanding i styrets arbeid og ikke i tråd med anerkjente prinsipper for god eierstyring», skriver Dyb i brevet.

«AD» er administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

«Jeg reagerer på at departementet mener de er bedre skikket enn styret til å vurdere forholdet til daglig leder. Jeg opplever at departementet signaliserer mistillit til styrets evne til å vurdere denne saken og de facto setter styret under administrasjon», skriver han.

Verken Anita Krohn Traaseth eller Næringsdepartementet har besvart henvendelsene fra Dagens Næringsliv om saken.

