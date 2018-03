Person funnet omkommet ved tom sjark i Nordland

NTB Innenriks

Tirsdag ettermiddag observerte to personer en sjark som kjørte sakte i ring utenfor Innhavet i Hamarøy i Nordland. De tok seg ut til båten, men fant ingen om bord, ifølge NRK.

Et Sea King redningshelikopter som var på vei nordover for å berge noen tyske turister som hadde gått seg fast i fjellet i Ofoten, ble omdirigert til stedet, og startet søk i området rundt sjarken.

Kort tid etter ble det gjort et funn av en person i området. Nordland politidistrikt bekrefter at personen var omkommet, og at pårørende er informert.

(©NTB)