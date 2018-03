NTB Innenriks

Ulykken skjedde i Gamle Kongeveg ved Fagerhaug, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Alle passasjerer er sjekket av helsepersonell på stedet. Alle er friskmeldt, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyste først at to personer var skadd, og at det var vanskelig å evakuere bussen. Et Sea King-helikopter ble sendt til ulykkesstedet, skriver VG.

(©NTB)