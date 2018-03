Kvinne til sykehus etter at personbil kolliderte med buss i Drangedal

NTB Innenriks

Ulykken skjedde om lag seks kilometer fra kommunegrensen til Skien.

– Føreren av personbilen, en kvinne i midten av 40-årene har blitt kjørt med ambulanse til mottakelsen ved Sykehuset Telemark, Skien, opplyser politiet i Telemark.

Ifølge politiet var det sju passasjer i bussen og to i bilen. Det er 80-sone på stedet og svært glatt der, opplyser politiet i Telemark.

– Det viser seg at bussen, som var på vei retning Drangedal, har kommet litt over i motgående kjørefelt. Det ble for trangt for personbilen og sammenstøtet oppsto. Personbilen ble noe skadet og må berges. Fører av bussen avhøres på stedet, opplyser politiet.

Meldingen om ulykken kom klokken 12.40 tirsdag ettermiddag.

(©NTB)