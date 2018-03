Kongsberg-gruppen inngår avtale med Qatar verdt flere milliarder kroner

NTB Innenriks

Leveransen av «kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger» – blant annet en norskutviklet, avansert våpenstasjon – for 490 militære, pansrede kjøretøyer har et potensial på rundt 15 milliarder kroner fordelt på de neste åtte årene.

Leveransen inngår i et samarbeidsprosjekt med Qatar om teknologiutvikling innen forsvar, maritim industri og digitalisering, skriver Kongsberg-gruppen i en pressemelding.

– Kjøretøysprogrammet vil bli Kongsberg-gruppens største enkeltavtale noensinne og medfører omfattende norsk verdiskapning og høyteknologiske arbeidsplasser i mange år fremover. Om lag 15.000 norske årsverk og mer enn 170 norske små- og mellomstore virksomheter vil bli involvert i programmet over de neste åtte årene, sier konsernsjef Geir Håøy.

Kongsberg verdensledende

– Det er veldig viktig og bra at norsk forsvarsindustri vinner kontrakter i utlandet. Det gir arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Sammen med myndighetene i Qatar har Kongsberg-gruppen etablert selskapet BK Systems for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet skal ha hovedkontor i Qatar Science & Technology Park, og får administrerende direktør fra Kongsberg-gruppen.

Kongsberg-sjef Geir Håøy undertegnet avtalen tirsdag sammen med Nasser al-Naimi, administrerende direktør i Barzan Holdings.

– Vi er i dag den verdensledende leverandøren av denne typen systemer, og er svært tilfredse med at myndighetene i Qatar velger våre løsninger, teknologi og kompetanse, sier Håøy.

Verdien til Kongsberg-aksjen skjøt i været da nyheten ble kjent tirsdag formiddag, og var opp nesten 7 prosent noen timer senere.

Største noensinne

Kongsbergs missilbidrag, Joint Strike Missile (JSM), til de nye F-35 jagerflyene er ventet å ha en høyere eksportverdi enn Qatar-avtalen, rundt på 20–25 milliarder kroner. Men inntektene er fordelt over en lengre tidsperiode, kanskje så mye som 30 år, ifølge Teknisk Ukeblad. Derfor er Qatar-avtalen unik, mener direktør Torbjørn Svensgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI).

– Når vi snakker om eksportverdi, er dette enestående. Ja, det er riktig at JSM har et større potensial, men foreløpig er det ikke inngått noen kontrakter. Qatar-avtalen viser at norsk forsvarsindustri kan lykkes igjen. Dette er et resultat av et meget langsiktig og tett samarbeid også med andre industripartnere, sier han til TU.

– Vi kan være stolt av at vi har en norsk forsvarsindustri som har teknologi, kompetanse og konkurranseevne til å lykkes internasjonalt, sier næringsminister Isaksen.

