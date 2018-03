Aker har fjernet Langelands bokmanus fra hjemmesiden

NTB Innenriks

Etter oppfordring fra forfatter Henrik Langeland, har Aker ASA nå valgt å trekke bokmanuset om Akers historie fra sine hjemmesider, ifølge Aftenposten.

Boken «Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid», som skulle utgis i forbindelse med Akers 175-årsjubileum, har skapt kontroverser i lengre tid. Røkke ønsket å stanse utgivelsen, men da han ikke lyktes med det svarte Aker med å legge bokmanuset ut på selskapets nettsider.

Henrik H. Langeland ble i 2014 hyret inn for å skrive jubileumsboka for Aker. Dagens Næringsliv skrev i november at samarbeidet havarerte etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke.

I januar ble det kjent at Tiden Norsk Forlag likevel gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje, til tross for at Aker-ledelsen mente boken ikke holdt faglig mål.

Fredag ble imidlertid forlaget tvunget til å trekke boken fra markedet. Det skjedde etter at anmelder Bernhard Ellefsen i Morgenbladet avdekket at deler av teksten var direkte avskrift fra Wikipedia, historiske lærebøker og Store norsk leksikon.

Aker ASA har betalt Tiden og Langeland 4 millioner kroner for jobben. Forfatter Henrik Langeland er sykmeldt og opplyser at han ikke vil uttale seg til Aftenposten om saken.

