Actis reagerer på slapt forslag til alkoholmerking i EU

For ett år siden fikk alkoholbransjen pålegg fra EU om å legge fram forslag til en frivillig merkeordning av drikkevarer med alkoholinnhold, og mandag ettermiddag kom forslagene. Øl-, vin-, sider- og spritbransjen i EU vil innen 2021 gi digital informasjon om innhold i varene, men går ikke inn for krav om å merke emballasje.

– Alkoholbransjens forslag til selvregulering er ikke bra nok. Vi har allerede ventet ett år på den frivillige ordningen fra bransjen, som viser seg ikke å holde mål. Vi kan ikke kaste bort mer tid, nå må regjeringen ta ansvar og innføre tydelige merkekrav i Norge, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl til NTB.

EU-kommisjonen skal nå vurdere om selvreguleringen fungerer i en prøveperiode. Hvis EU-kommisjonen mener selvreguleringen ikke fungerer godt nok, kan den komme til at innholds- og ingrediensmerking pålegges gjennom lov. Det vil i så fall også omfatte Norge. Actis vil imidlertid at Norge skal kjøre sitt eget løp.

Splittelse

Den europeiske bryggeriforeningen Brewers of Europe har vært en pådriver for obligatorisk merking av ingredienser og næringsinnhold på alkoholemballasje, men organisasjonene for vin, sprit og sider vil la den enkelte produsent bestemme selv. Det betyr at det trolig ikke blir merking på emballasjen, og Actis reagerer.

– Norske forbrukere har krav på å vite hva det er i vinflaska. Hele 50 ulike tilsettingsstoffer er tillatt for å forbedre farge, holdbarhet eller smak, i tillegg til store mengder sukker. Dette har folk rett til å vite, så man kan ta gode valg, sier Dahl.

Actis vil også ha helseadvarsler på alkoholprodukter, og henviser til fakta fra Verdens helseorganisasjon om negative konsekvenser av alkoholbruken i verden. Pressekontakt Jens Nordahl i Vinmonopolet påpeker at omfattende merking av produkter betyr at det må gjøres juridiske og politiske vurderinger, som må gjøres av andre aktører enn Vinmonopolet. Han understreker at merkeinitiativet fra EU er velkomment.

– Forbrukerne bør ha tilgang til informasjon om hva produktene inneholder. Vi har allerede imøtekommet et ønske og behov fra kundene, blant annet ved å merke hyllekanten med produktenes sukkerinnhold, noe som er svært godt tatt imot. Vi har også gjort dette tilgjengelig via nettsiden eller appen vår. Det er også mulig for leverandører og produsenter å legge til informasjon om sine produkter på våre sider. Vi er imidlertid omfattet av internasjonale avtaler der dette ikke er et krav, og kan ikke avkreve våre leverandører verken innholdsfortegnelse eller merking av emballasje, sier Nordahl.

Ølbransjen er med

Bryggeri- og drikkevareforeningen i Norge har hele tiden støttet merking av emballasje. Mange norske bryggerier har allerede begynt med merking på eget initiativ, selv om drikkevarer med over 1,2 prosent alkohol er unntatt fra merkekravet.

– Folk har krav på å vite hva de putter i munnen. Vår bransje har dessuten alt å tjene på at forbrukerne ser at øl faktisk bare består av naturlige råvarer og inneholder langt færre kalorier enn mange tror, sier direktør Petter Nome.

Selv om Nome mener alle drikkevarer burde merkes, mener han det er bedre at det skjer frivillig enn ved lovpålegg.

– Det fører til bedre forankring og ansvarsfølelse i industrien. Markedsavdelingen er nødt til å tenke selv og ta ansvar, sier han.

