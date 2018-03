22. juli-støttegruppen skal møte Solberg om Listhaug-utspillet

NTB Innenriks

Det var støttegruppens leder Lisbeth Røyneland som tok initiativet til møtet med Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), melder NRK.

I et Facebook-innlegg skriver Røyneland at den siste tiden har vært vond å følge både som etterlatt og som leder for støttegruppen. Hun skriver videre at støttegruppen er avhengig av å ha et profesjonelt forhold til regjeringen.

– Ved å møtes sammen med AUF hos statsministeren håper jeg vi kan ha en åpen og god dialog om hvordan dette har påvirket oss berørte, skriver Røyneland i en tekstmelding til NRK.

Dato for møtet er ikke satt. I tillegg til å snakke om Facebook-innlegget til justisminister Sylvi Listhaug (Frp) skal møtet også handle om flere andre temaer som de nasjonale minnestedene, læringssenteret på Utøya og 22. juli-markeringen til sommeren.

Solberg bekrefter overfor NRK at hun vil møte støttegruppen.

– Vi har samarbeidet godt med støttegruppen over flere år. Det blir fint å snakke sammen etter de siste dagers medieoppslag, skriver hun i en tekstmelding.

