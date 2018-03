Tre personer pågrepet etter skyting i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen ved 0.20-tiden natt til mandag, opplyser operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi fikk melding fra flere personer som fortalte at de hadde hørt skudd og sett to biler kjøre fra stedet. En av våre patruljer så og stanset en bil som passet til en av beskrivelsene. Der fant vi et våpen og pågrep de tre personene i bilen, forteller Aune. Bilen ble stanset i St. Hallvards gate i Oslo sentrum.

– Vi ser fortsatt etter den andre bilen, i tillegg til at vi driver arbeid på åstedet. Vi har funnet tegn som tyder på at det er avfyrt skudd, forklarer operasjonslederen, men kan ikke si noe om hvor mange skudd det er snakk om.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen. Vi vet heller ikke hva som var foranledningen til skytingen eller hva som var målet, men vi har ikke funnet noen skadde personer.

Utover at det var tre menn som ble pågrepet i St. Hallvards gate, ønsker Aune ikke å gå ut med nærmere detaljer om pågripelsene eller våpenet som ble funnet.

– Vi er som sagt i en tidlig fase og jobber på åstedet for skytingen og stedet der bilen ble stanset. I tillegg søker vi etter den andre bilen ut fra de opplysningen vi har fått så langt, sier hun.

(©NTB)