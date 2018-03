Solberg venter krevende forhandlinger om neste års budsjett

NTB Innenriks

– Det blir en tøff budsjettkonferanse, slo statsminister Erna Solberg fast da hun ankom Hurdalssjøen hotell mandag formiddag.

Den første budsjettkonferansen er starten på en langvarig prosess som skal kulminere med at regjeringen legger fram et budsjett for Stortinget. Også 2019 har sine særegne utfordringer, ifølge statsministeren.

– Vi har hatt noen tøffe konferanser tidligere, både med oljeprisfallet og flyktningkrisen som gjorde at handlingsrommet var veldig lite en periode. Nå er utfordringen snarere at det går veldig bra i Norge, sa Solberg.

Når statsrådene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre starter dragkampen om hvor mye penger de får å rutte med i 2019, er bakteppet at det går bedre med norsk økonomi. Dermed er det mindre behov for å smøre på med oljepenger. Prioriteringene blir tøffere – tiden da «alle» kan forvente å få mer over statsbudsjettet, er over for denne gang.

– Vi kan ikke bruke så mye penger i offentlig sektor, for da mister vi mye av gevinsten vi har fått de siste årene, sa Solberg.

Hun skal utdype de spesielle utfordringene regjeringens står overfor i arbeidet med statsbudsjettet for neste år under en pressekonferanse mandag formiddag.

