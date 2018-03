Overgrepsdømt ekspoliti dømt til forlenget forvaring

NTB Innenriks

Gjøvik tingrett er ikke i tvil om at 51-åringen har brutt vilkårene for å bli løslatt fra forvaring og har konkluderte med at den tidligere mønsterfangen må sone fem nye år i forvaring, melder Bergens Tidende

Den tidligere politimannen i Hordaland ble i 2010 dømt til ti års forvaring for seksuelle overgrep mot 18 gutter. Kort tid etter at han ble løslatt i 2016, ble han imidlertid på nytt pågrepet for å ha lastet opp overgrepsbilder på internett. Da han ble pågrepet, nektet han for å ha hatt noen PC som ikke var oppgitt til kriminalomsorgen, men like før rettssaken om gjeninnsettelse skulle ha startet, ble en datamaskin funnet der 51-åringen bodde.

Gjøvik tingrett mener anskaffelsen av datamaskinen var del av en bevisst strategi tiltalte hadde for å kunne begå nye straffbare forhold av samme karakter som dem forvaringsdommen gjelder:

– Han har lastet ned overgrepsbilder av alvorlig karakter, omtalt seksuelle overgrep mot barn på nettet, og innledet kontakt med likesinnede for å berede grunnen for nye overgrep, står det i dommen.

(©NTB)