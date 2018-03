Mann dømt for voldtekt av kjæreste

NTB Innenriks

Forholdet deres ble innledet da hun var 16 år gammel og seksuelt uerfaren. Hun ble presset og senere utsatt for rene voldtekter, skriver Fædrelandsvennen. Mannen skal også ha påtvunget seg sex som straff og påført kvinnen skader og store smerter.

Tiltalte sa seg ikke skyldig da rettssaken gikk for Kristiansand tingrett. Retten fant det likevel bevist at mannen i lang tid utnyttet fornærmede og var manipulerende og kontrollerende. Han ble også funnet skyldig i ett tilfelle av forsettlig voldtekt og flere grovt uaktsomme voldtekter.

Kvinnen forklarte at hun slet psykisk etter at forholdet ok slutt go måtte søke profesjonell hjelp. Hun er tilkjent 200.000 kroner o oppreisning.

28-åringen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for seksuell omgang med bar under 16. Rullebladet hans ble ansett for å vøre en skjerpende omstendighet da straffen skulle fastsettes.

