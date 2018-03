Jensen om Listhaug-saken: – En diskusjon om ord

NTB Innenriks

– Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff, og har ført til at retorikken i saken overdøver substansen i den, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Hun etterlyser en mer edruelig diskusjon om innhold i saken og hvilke virkemidler myndighetene skal ha for å forebygge terrorhandlinger og -planlegging, men har ingen planer om å be Listhaug slette Facebook-innlegget som har vakt voldsomme reaksjoner.

Med et bilde av masketerte og bevæpnede menn, beskylder Listhaug Arbeiderpartiet for heller å ville verne om rettighetene til terrorister enn å beskytte det norske folket. Fra flere hold er det kommet krav om at justisministeren må slette og beklage utspillet.

– Det har vært en polarisert debatt fra begge sider. Rikets sikkerhet og antiterror bør diskuteres i mer ordentlige former, sa Solberg.

Ingen kritikk fra Jensen

Derimot var det ikke et kritisk ord å høre fra Jensen om Listhaugs påstand om at Ap synes det er viktigere å verne om terroristers rettigheter enn å beskytte det norske folket da Frp-lederen møtte pressen mandag. Anledningen var starten på arbeidet med statsbudsjett for neste år, men journalistene var vel så opptatt av å få de tre partilederens syn på uttalelsene til Listhaug.

– Det er viktig å diskutere virkemidlene i innvandrings- og integreringspolitikken. Men dette har endt opp med å bli en diskusjon om ord, sa Jensen på spørsmål om hun stilte seg bak Listhaugs uttalelse på Facebook.

– Den debatten kommer ikke til å prege budsjettforhandlingene, sa Jensen.

På spørsmål fra NTB om hun har forståelse for de til dels kraftige reaksjonen Listhaugs utspill har vakt, nøyer hun seg med å si at «jeg har registrert at det var vært mye diskusjon om det.»

Listhaug taus

Listhaug selv hadde absolutt ingen kommentar til stormen hennes utspill har skapt da hun ankom Hurdal for å delta i budsjettkonferansen. Hun nektet å svare på spørsmål rundt Facebook-innlegget.

– Forstår du reaksjonene utspillet har skapt?

– Nå skal jeg kjempe for penger til justissektoren og politiet, sa Listhaug til NTB.

– Så uansett hvordan jeg stiller spørsmål rundt dette, så vil du ikke svare?

– Nå skal vi diskutere budsjettet, sa Listhaug.

Innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim (Frp) mener Arbeiderpartiet er skyld i at debatten om Sylvi Listhaugs Facebook-post er koblet til terroren 22. juli. Det sa han under Politisk kvarter mandag morgen.

– Jeg kan ikke klare å forklare dette på en annen måte enn at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

