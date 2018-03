Idrettsbyråden frykter omdømmetap etter fyllekaoset i Kollen

NTB Innenriks

Fyllebråket har fått mye oppmerksomhet i Norge og i flere naboland. Nyheten har også vakt oppsikt på Facebook og Twitter. Saken er omtalt av flere store mediehus i utlandet, blant annet den russiske nyhetskanalen Life, melder NRK.

Oslos idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) skulle gjerne vært foruten den negative omtalen.

– Dette har gått verden rundt, og det er veldig uheldig. Jeg blir opprørt når jeg leser innlegg om dette på sosiale medier på språk jeg ikke engang forstår, sier Hansen.

Hun mener det er vanskelig å si hvilke konsekvenser den negative omtalen får for arrangementets omdømme.

Idrettsbyråden har nå tatt initiativ til et møte med de involverte for å diskutere hvordan man kan forhindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi må få på det rene hva vi må gjøre for å få dette tilbake til hva det egentlig var. Holmenkollhelgen har et utrolig godt rykte, en god historie og er en flott tradisjon, sier hun.

