Hydro avviser forurensning i Brasil

Hydro har havnet i hardt vær på grunn av utslipp fra anlegget Alunorte i Brasil. Først søndag innrømmet Hydro utslippene, men avviser at det har ført til forurensning.

– Reaksjonene de har fått fra samfunnet omkring tyder på at de opererer på en måte som ikke er akseptert, verken av lokalbefolkningen eller miljømyndighetene, konstaterer professor Atle Midttun ved BI.

– Man får jo en mistanke om at helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke har hatt samme prioritet i Brasil som man er vant til i Norge, sier han til NTB.

Må ha høye standard overalt

Midttun mener Hydro ikke har lært nok av forsøket på å etablere aluminaraffineri i Utkal i India rundt 2000-skiftet. Selskapet måtte trekke seg ut på grunn av sterk lokal motstand.

– Leksen må være at man må holde høye standarder hele veien, og holde seg inne med myndigheter og lokalbefolkningen, sier Midttun.

Professoren påpeker samtidig at det ikke kan utelukkes at saken brukes strategisk av lokale aktører som kanskje ønsker mer igjen fra store selskaper, for eksempel hjelp til å sikre vannforsyningen.

Bellona har hatt møter med Hydro-ledelsen og krever at konsernet legger alle kort på bordet.

– At Hydro først nå kan redegjøre for flere ulovlige utslipp ved anlegget, er rett og slett ikke godt nok. Hydro er et norsk industriflaggskip. Det er en opplagt forventning at de håndterer miljøhensyn like godt ute som de gjør hjemme, sier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona til E24.

Ville unngå forurensning

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset. Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg sier de ikke har indikasjoner på lekkasjer eller overløp fra Alunortes deponier av rødslam.

– For å fjerne overskuddsvann, sendte vi ut regnvann gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjoner på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, sier han til NTB.

– Vi var redde for at rødslamanlegget ville komme i en kritisk situasjon. Det var en beslutning de måtte ta, sier han om beslutningen om å slippe ut vann uten tillatelse fra myndighetene.

Deler ut drikkevann

Da han var i Brasil forrige uke besøkte Brandtzæg folk som er rammet. Han sier Hydro i samarbeid med lokale myndigheter har fått på plass fire leger for å hjelpe familiene og deler ut drikkevann.

– Legene sier det er kloakk og avrenning fra søppeldeponiet som har havnet i brønnene, men vi har likevel bedt et uavhengig selskap kartlegge og finne ut av hva som skjedde da det var ekstremvær. Vi har også satt ned en egen gruppe som skal se på hvordan vi kan gjøre fabrikken mer robust, sier Brandtzæg.

Et brasiliansk selskap, SGW Services, er hyret inn av Hydro for undersøke saken. Rapporten blir lagt fram i april.

Brasilianske myndigheter har ilagt Hydro bøter på rundt 50 millioner kroner og pålagt anlegget å halvere produksjonen.

– Det er klart at det koster en del, det vil vi komme tilbake til. Vi kjører for halv maskin der nede. Vi har en situasjon med høyere faste kostnader per tonn vi produserer, så situasjonen er alvorlig og krevende. Men denne situasjonen skal vi også takle, sier Brandtzæg som mener selskapet har en god dialog med myndighetene.

– Jeg tror de også er fornøyd med dialogen med oss.

Hydro-aksjen falt markant da Oslo Børs åpnet mandag. Da børsen stengte, hadde kursen falt med 1,58 prosent.

