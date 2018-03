Garasje i Honningsvåg truffet av snøras

NTB Innenriks

Klokken 20.42 opplyste politiet på Twitter at en garasje i Honningsvåg i Nordkapp var truffet av et snøras. Ingen personer ble skadd. Politiet og kommunale etater rykket ut til stedet for å vurdere faren for nye ras.

– Vi vil be folk om å la bilen stå og helst holde seg hjemme. Det er såpass dårlig vær nå, rasfaren er stor og det er svært vanskelige kjøreforhold, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til NTB.

Mandag gikk det flere snøras i Nordkapp kommune. Det er foreløpig ingen som er evakuert, men dette er også under vurdering.