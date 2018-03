Fengslet etter drap i Nittedal

NTB Innenriks

Politiet fikk medhold av Nedre Romerike tingrett i kravet om å fengsle mannen i fire uker med brev- og besøksforbud, men avslag på kravet om isolasjon. Mannen er siktet for drap etter at en mann i 30-årene døde av skadene han fikk da et håndholdt våpen ble avfyrt på Mo i Nittedal lørdag kveld. Den siktede mannen ringte selv til politiet, og han sa at skuddet hadde gått av ved et uhell.

Den siktede anket kjennelsen om fire uker i varetekt, melder VG.

Før fengslingsmøtet uttalte den siktede mannen til Romerikes Blad at han var på besøk hos den nå avdøde kameraten. De skulle spise middag da den siktede mannen viste fram en ny pistol han hadde kjøpt.

Den siktede mannen har ingen forklaring på hvorfor våpenet var ladd, og han beskriver det hele som et forferdelig uhell. Kameraten ble fraktet til Ullevål sykehus, men døde av skadene.

– Pistolen skal ikke være ladd i den situasjonen. Vi så på hverandres våpen og jeg vet ikke hvordan det gikk av, sier 46-åringen til avisen.

Politiet har tidligere bekreftet at den siktede er våpeninteressert, og at det aktuelle våpenet er lovlig registrert.

