Rybak: Må trene kondis før finalen i Lisboa

31-åringen ser ut til å ha et energinivå som er få forunt, men mener selv at kondisjonen kan bli mye bedre etter den kraftfulle framføringen av låten «That’s How You Write a Song» i Oslo Spektrum lørdag kveld.

– Jeg hadde forberedt meg til finalen i Oslo Spektrum med litt kondisjonstrening på tredemølle, for det er ikke bare bare å først hoppe masse med fela og så synge. Skal jeg gjøre Norge stolt, må jeg trene enda bedre med kondisen, sier en ganske så pigg Rybak til NRK.

Overfor NTB innrømmer han nemlig at han ble litt andpusten på slutten av opptredenen.

– Det vil jeg helst unngå i Lisboa, ler han.

Takknemlig

31-åringen sier han følte at han hadde en av de beste låtene foran den norske finalen i Oslo Spektrum, men for å øke vinnersjansene fant han raskt ut at han også var nødt til å ha den beste sceneopptredenen.

Til slutt trakk han det lengste strået mot 19 år gamle Rebecca Thorsen etter at Stella & Alexandra og Aleksander Walmann kom til kort i den såkalte Gullfinalen. Seerne stemte da på nytt og valgte ut Alexander og Rebecca til å møtes i Gullduellen hvor de begge sang låtene sine på nytt.

Selv om Rybak nå er å regne nærmest som en veteran i bransjen tok han langt fra seieren på forskudd.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som stemte på meg. Jeg tror det var utrolig jevnt mellom flere låter, og at hver eneste stemme telte mye, sier Rybak.

Glad for seerstemmer

– Og når det er så jevnt, så er det ekstra gøy å trekke det lengste strået. Jeg er også glad for å ikke ha blitt neddømt av juryen, men det mest rørende er selvfølgelig antall seerstemmer, sier en begeistret og kanskje litt overrasket Rybak til NTB.

Nå ser han fram mot finaleuka i Lisboa i mai.

– Jeg blir lei meg om jeg ikke klarer å føre Norge til finalen i år. Kommer jeg høyt opp i finalen, er jeg veldig fornøyd, men jeg vil jo selvfølgelig vinne, sier han, og peker samtidig på at han tror det blir vanskeligere denne gangen.

– Jeg har jo blitt mer erfaren, så sceneopptredenen blir i hvert fall ikke dårligere enn sist! Men uten det overraskelsesmomentet jeg hadde sist, blir det veldig spennende å se hvor dette går.

Knuste rekorder

Med «Fairytale» knuste Rybak alle Eurovision-rekorder da han feide all motstand av banen med 16 tolvere og 387 poeng i 2009. Rybak innfridde et enormt favorittstempel, korps landet rundt spilte «Fairytale» i 17. mai-togene dagen etter og låten gikk til topps på hitlister i flere europeiske land. Samme år ble han æret med prisen Årets spellemann.

– I 2009 brukte jeg konkurransen for å fremme meg selv som artist. I år bruker jeg konkurransen for å fremme et viktig, helnorsk budskap om å støtte hverandre når noen får en idé, til hva enn det måtte være. Vi er flinke til å tro på hverandre, og oppmuntre hverandres talenter. Det vil jeg vise i Portugal, understreker Rybak.

Han tror samtidig ikke at den nye låten hans blir en listetopp, slik som med «Fairytale».

– Dette er en sang først og fremst for scenen. Jeg tror ikke på noen topplassering på VG-lista topp 20. Dette er en sang som skal fortelles, mener han.

Ikke best på metaforer

Når han ser tilbake på supersuksessen med «Fairytale» i 2009 er han ganske så sikker på at det blir enda vanskeligere å gjenta bragden. For ni år siden fløy han også på en ungdommelig tro på seg selv. Nå innrømmer han at han ikke bare har svevd på en sky.

– I år, etter mange år i bransjen og mange som prøver å muntre meg opp, er det også mange som forsøker å ta meg ned. Straks man går inn i et kommentarfelt bryr man seg mye mer om de to negative kommentarene enn om alle de positive, sier han.

Til tross for å ha vunnet den norske finalen i år med egenskrevet låt, mener Rybak at han ikke er verdens beste låtskriver.

– Det er en veldig typisk Rybak-tekst, den er veldig enkel. Jeg kaller en spade for en spade, jeg er ikke verdens beste til å bruke metaforer. Hvis barn kan forstå teksten, da er jeg fornøyd. Det skal ikke være noe om og men med mine sanger. Jeg skal være rett på, sier han.

