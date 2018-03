Røde Kors venter en langt roligere dag i Holmenkollen

NTB Innenriks

Røde Kors Hjelpekorps har over 20 frivillige i området, og behandlet lørdag over 100 personer som hadde skadet seg i og rundt Holmenkollen og Frognerseteren. De aller fleste knyttet til bruk av alkohol. Natt til søndag forløp rolig, og håpet er at søndagen ikke blir på langt nær like kaotisk som dagen før.

– Vi har vært der oppe i natt og heldigvis har det vært veldig rolig. Det var langt færre telt i marka enn forrige natt. Vi fortsetter i dag, og basert på våre erfaringer forventer vi vesentlig mindre å gjøre enn lørdag. Samtidig er vi forberedt og trent på dette, og har dimensjonert innsatsen med utstyr og mannskaper i samarbeid med arrangementet i Holmenkollen, sier hovedvaktleder Anders Oustorp i Røde Kors Hjelpekorps til NTB søndag morgen.

Sporveien har satt opp ekstratog i forbindelse med skifesten i Holmenkollen også søndag, og advarer folk mot å bevege seg i sporet slik mange gjorde lørdag.

– Ny dag! Vi må minne om at all ferdsel i sporet er forbudt. Det er forbundet med stor fare å bevege seg i T-banesporet, minner Sporveien om på Twitter.

Sporveien har satt opp ekstratog mellom Helsfyr og Holmenkollen, og minner om at togene ikke stanser på stasjonene mellom Majorstuen og Holmenkollen.

En kvinne ble alvorlig skadd og totalt sju personer pådro seg strømskader i T-baneulykker som følge av kaoset i Holmenkollen lørdag. Kvinnen falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon litt før klokken 19.30 og måtte fraktes ut av området med helikopter ettersom kaoset i området gjorde det vanskelig for nødetatene å komme seg opp til stasjonen.

– I tillegg er seks andre personer, fem av dem vektere, sendt til legevakten etter å ha fått i seg strøm da de skulle hjelpe til, fortalte operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB lørdag kveld.

(©NTB)