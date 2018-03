Politiet anholdt 40 demonstranter i Oslo

NTB Innenriks

«Stopp Tyrkias folkemord i Afrin», sto det skrevet på en av plakatene til demonstrantene, som først samlet seg utenfor NRKs lokaler på Marienlyst.

Gruppen forlot etter hvert området og begynte å gå mot sentrum.

– Den demonstrasjonen er noe som ikke var meldt ifra om på forhånd. De er ikke lenger utenfor NRK, men på vei muligens mot sentrum. Flere patruljer følger litt med på hvor de ender opp med å gå, sa operasjonsleder Marita Aune til NTB i 1-tiden.

Anholdt

Like før klokken 2 meldte politiet på Twitter at de hadde anholdt demonstrantene i Henrik Ibsens gate.

– Demonstrasjonen har forflyttet seg over en lengre strekning og har pågått en stund. Dette har nå resultert i at politiet anholder demonstrantene og de vil innbringes til arresten.

– De vil anmeldes for ordensforstyrrelse og for å ha hindret trafikken. Demonstrantene har fått muligheten til å avslutte på eget initiativ, noe de ikke gjorde, skriver politiet.

Tyrkisk militæroffensiv

Tyrkia innledet 20. januar en militæroffensiv mot Afrin i Syria, for å drive ut den kurdiske YPG-militsen, og fredag hevdet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at byen Afrin står for fall. Men dette blir tilbakevist av YPG.

I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia. Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.

– Det virker som de demonstrerte mot angrep som har skjedd i Syria, og medias dekning av dette, sa Aune til NRK.

