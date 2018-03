Blåmandag etter skifesten i Holmenkollen

NTB Innenriks

Arrangøren Holmenkollen skifest, Sporveien og politiet er blitt innkalt til møter hos byråden, melder NRK.

– Vi må ta tak i dette med én gang, sette oss ned rundt samme bord og få en felles forståelse av hva som skjedde, sier Hansen, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.

Hansen understreker også at selv om arrangøren kan endre noe, må enkeltpersoner ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved ikke å drikke så mye.

Må tas grep

Gullvinner etter søndagens tremil for damer, Marit Bjørgen, liker ikke det som skjedde etter at konkurransen var over.

– Det er kanskje blitt litt vel mye flatfyll. Det er litt synd. Jeg ser at man ikke kan ha med seg små barn dit opp. Det går ikke. Jeg hadde ikke tatt med Marius opp dit slik det ble lørdag, sier hun.

Bjørgen mener at bedre forberedelser er stikkordet, og at det må tas noen grep.

– Man må være mer forberedt på at det er over 100.000 som møter opp. Jeg har sett tendensen i noen år at folk flytter festen sin opp hit, og da må man forberede seg på det, sa Bjørgen.

Også statsminister Erna Solberg (H) er opptatt av dette ikke må skje igjen.

– Vi må passe på at dette ikke blir en fyllefest, men en folkefest, sier Solberg til VG.

Statsministeren sier til avisen at hun tror både arrangør og politi vil ta viktig læring av lørdagens opptøyer.

Skuffet over folk

Arrangøren av skifestivalen i Holmenkollen er på sin side skuffet over at så mange forvandlet lørdagens folkefest til en gedigen fyllefest.

– Som arrangør er vi skuffet over hvordan publikum oppførte seg. Det er rett og slett tragisk, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB søndag formiddag.

– Vi ønsker ikke å ha det slik vi hadde det lørdag, og de rapportene vi fikk fra politiet var rystende. Dette er ikke et publikum vi ønsker inn i vår arena eller som vi vil at skal assosieres med Holmenkollen. Dette skal være en trygg og positiv idrettsfest der alle våre publikummere føler seg inkludert, sier hun.

– Bare trist

Arrangøren hadde ventet rundt 100.000 mennesker i Holmenkollen-området totalt i helgen, men ifølge anslag kom det så mange bare på lørdag. Når mange i tillegg var svært beruset, ble det et komplett kaos da alle skulle hjem samtidig etter femmila og hopprennet. Over hundre personer ble behandlet for fyllrelaterte skader, folk besvimte i folkemengdene og en kvinne ble alvorlig skadd da hun falt ned på T-banesporet.

– Vi har de siste to årene samarbeidet veldig tett med politiet, Oslo kommune og Sporveien for å demme opp for problemer og å dempe festen vi ser foregår ute i marka. Det har blitt flere politipatruljer, enda flere frivillige, bedre tilrettelegging, og bedre logistikk. Men, på tross av alle tiltakene skjedde det som skjedde lørdag, sier hun.

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier Holmenkollhelgen må evalueres.

– Det har vært skifest i Holmenkollen til alle tider, og vi har opplevd masse folk og fyll i Kollen før. Men det som skjedde lørdag må evalueres for å se om noe kan gjøres annerledes til neste år, sier til NTB søndag.

Hovedproblemet var trengselen ned mot T-banen, forklarer han.

– Det går an å håndtere stort press, men når det oppstår en hendelse og det begynner å gå folk i sporet, T-banen slutter å kjøre – så blir trykket enda større. Det blir en ond sirkel, der folk blir utålmodige, bryter sperringer og skaper enda mer kaos, oppsummerer han.

Søndag gikk avviklingen helt greit, ifølge Grøttum.

– Det er slik det pleier. Det er fredag kveld og natt til lørdag som er den store utfordringen.

