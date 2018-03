Våren lar vente på seg – stort snøfall ventes mandag og tirsdag

NTB Innenriks

Uka som kommer preges nemlig at en veldig skiftende værtype. Allerede natt til søndag begynner den første snøen å komme på Sørlandet og i Rogaland. Snøværet vil deretter fortsette innover i landet.

Både i Agder-fylkene og på Østlandet kan man vente seg opptil 25–30 centimeter snø de nærmeste dagene. I tillegg vil det i Agder blåse mellom 15 og 20 meter i sekundet natt til søndag, altså opp til sterk kuling.

Underkjølt regn

Yr.no har allerede advart mot vanskelige kjøreforhold i Rogaland og i Agder. Mye skyldes at det er store muligheter for at nedbøren disse stedene kommer som regn lengst sør i Rogaland og i Vest-Agder. Regnet vil deretter fryse til is på bakken og føre til svært glatte veier.

Samme obs-varsel omfatter Telemark, Østfold og Vestfold.

På steder der temperaturen ligger rundt null eller går over i pluss, vil nedbøren for det meste komme som regn i lavereliggende strøk.

– Det kommer til å bli ganske vått. Nedbøren starter som snø, men går over til sludd og regn utover kvelden de fleste steder. Da får vi underkjølt regn, og det kan bli svært glatt og vanskelige kjøreforhold også her, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt i Oslo til yr.no.

Kulde

Utover i uka hvil temperaturene først bevege seg litt oppover, mens mot helgen igjen vil det bli ganske kaldt, med mellom 10 og 30 minusgrader om natta. Innlandet vil få de kaldeste temperaturene.

I Nord-Norge og nordlige deler av Trøndelag vil det være kaldt og tørt, men med enkelte snøbyger.

NVE melder samtidig om snøskredfare av styrke tre – betydelig fare – søndag og mandag i områdene i Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og i Vest-Telemark.

(©NTB)