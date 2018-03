Rødgrønt flertall i ny måling

NTB Innenriks

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 22,5 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra februar, i målingen.

Dersom denne målingen hadde vært et valgresultat, ville likevel Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG fått de 85 mandatene som trengs for å danne flertall på Stortinget.

– Målingen viser en oppslutning for Arbeiderpartiet på nivå med andre målinger i det siste. Et nivå som er for lavt, kommenterer Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng overfor Klassekampen.

Senterpartiet er det tredje største partiet i målingen med en oppslutning på 12,8 prosent (+1,8).

– Folk vil ha lokal styring av naturressursene, og ikke overlate mer makt til et system som EUs. Legg til uroen rundt fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark, og det er med og gjøre det enda tydeligere. Vi tror på folkestyre og at vi skal utvikle hele landet, kommenterer partileder Trygve Slagsvold Vedum overfor Nationen.

Høyre går fram 0,5 prosentpoeng til en oppslutning på 28,4 prosent. Regjeringspartner Frp går tilbake til 12,7 (-0,7). KrF og Venstre havner like under sperregrensen med oppslutning på 3,9 og 3,8 prosent. Begge partiene har en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng fra februar.

SV får 6,9 prosent (-0,8), MDG 3,9 (+0,4) og Rødt 3,3 prosent (+0,7).

