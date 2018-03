Oslo kommune mangler 340 lærere

NTB Innenriks

Flere store byer må jobbe på spreng for å komme i mål, mens Finnmark knapt vil ha behov for en eneste ny lærer, skriver Aftenposten.

Den nye lærernormen slår inn for fullt i 2019, og innebærer at det maksimalt skal være 16 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 21 elever per lærer fra 5. til 10. trinn.

Formidabel oppgave

Det er allerede til høsten behov for 340 lærerstillinger i Oslo, i tillegg til de rundt 450 nye lærerne som uansett må ansettes på grunn av elevtallsvekst og lærere som går av med pensjon, opplyser kommunikasjonssjef Trine Synøve Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til avisen. Hun betegner oppgaven som formidabel.

Til tross for lærermangelen på mange skoler, er det også skoler der lærertettheten er høyere enn det normen krever.

Kunnskapsdepartementet har opplyst at man vil komme tilbake til finansiering av normen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Spørsmålet blir om kommunene får tilført penger som dekker opp behovet, eller om kommuner som Oslo blir nødt til å overføre lærere fra skoler der lærertettheten i dag er for høy. Det har Utdanningsetaten ikke tatt utgangspunkt i.

Høring

Forslaget til endringer i forskrift til opplæringsloven ble sendt på høring torsdag denne uka. Her fastslås det at problemet kan løses enten ved nyansettelser eller ved å flytte lærere mellom hovedtrinn innad på en skole eller mellom skoler innad i samme kommune.

Det legges også opp til flere unntaksbestemmelser: mulighet til å ansette ukvalifiserte lærere, samt unntak fra normen i henholdsvis to og fire år.

