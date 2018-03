Nav erkjenner at saksbehandlingstiden er altfor lang

NTB Innenriks

En kvinne opplyser til Aftenposten at hun har klaget til Nav på det hun mener er for lav utbetaling etter at hun fikk sitt andre barn i august. Hver gang kvinnen har ringt og etterlyst svar, har Nav fulgt opp med svarbrev der beskjeden er at hun må vente. I det siste brevet opplyses det at klagen antas å kunne bli ferdigbehandlet innen tre måneder – ni måneder etter den første henvendelsen i slutten av juli i fjor.

Nav innrømmer at etaten sliter med lang saksbehandling av slike saker.

– Behandling av klagesaker på foreldrepenger tar i dag lengre tid enn vi i Nav synes er greit. Vi har derfor forståelse for at klager i dette tilfelle ikke er fornøyd, sier Magnvard Sollid, avdelingsdirektør i Nav Familie- og pensjonsytelser.

Prioritert mål

Sollid har ikke gått inn i den konkrete saken, men understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Å få redusert svartider på klager på foreldrepenger er et prioritert mål for Nav i 2018, sier han.

I alt mottok den statlige delen av Nav 7.035 serviceklager i fjor, mot 5.196 klager i 2015. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng erkjente i begynnelsen av mars at hun ikke er fornøyd med kraftige økningen.

Undersøker

– Vi er i gang med å undersøke hva som ligger bak tallene, og vi jobber med flere tiltak. Alle som har kontakt med Nav, skal møtes på en god måte, sa hun.

Drøyt 40 prosent av klagene gjelder veiledning, informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent mener at servicen er for dårlig når det gjelder saksbehandlingstid og svartid. Snaut 20 prosent klager på oppførselen til Nav-ansatte, mens bare 8 prosent synes tilgjengeligheten er for dårlig.

