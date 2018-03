Solvik-Olsen positiv til jernbane fra Finland til Finnmark

NTB Innenriks

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner for at en jernbane fra Finland til Finnmark kan bli en realitet.

– En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen fredag ettermiddag.

Har utredet fem alternativer

Det finske transport- og kommunikasjonsministeriet mottok fredag en rapport fra det finske trafikkverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner. Her har også det norske Jernbanedirektoratet bidratt.

I rapporten har finnene utredet korridorene Kemi-Tornio-Narvik, Kemi-Kolari-Narvik, Kemi-Kolari-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes, og Kemijärvi-Alakurtti-Murmansk

Finland ser mot Kirkenes

Tidligere i år sa ordførerne både i Tromsø og Kirkenes til NRK at de gjerne vil ha jernbanen til sin by.

Det ser likevel ut til at finnene mener at Kirkenes er den mest aktuelle byen å legge en ny toglinje til. Det vil kreve 465 kilometer ny skinnegang, og dette er den løsningen som er rimeligst for Norge, snaut 10 milliarder kroner.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes, sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner.

– Fantastisk

– Fantastisk. Dette er resultatet av et veldig systematisk arbeid, det har vært et fantastisk lagarbeid og dette er en stor sak, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen til nord24. Han mener dette kommer til å få enormt stor betydning.

– Vi snakker ikke bare om Sør-Varanger nå. Vi snakker om alt. Dette vil endre trafikken i nordområdene. Og det betyr at den første vestlige havna er norsk. Når Finland nå sier at det er Kirkenes som gjelder, er det veldig viktig. Det er en stor dag for Norge, og for Kirkenes, understreker han.

(©NTB)