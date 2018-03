Rec strålte på Oslo Børs

NTB Innenriks

Rec-aksjen ble omsatt for drøye 200 millioner kroner og steg solide 14,68 prosent på ukas siste handelsdag i Oslo. Aksjen føk til værs da selskapet meldte at det neste uke skal møte investorer i forbindelse med et mulig obligasjonslån på 110 millioner dollar.

Av de mest omsatte selskapene var det kun Telenor som opplevde nedgang, riktignok kun med marginale 0,03 prosent. Statoil var som vanlig mest omsatt, med en oppgang på 0,17 prosent. Norsk Hydro-aksjen løftet seg solide 1,21 prosent.

Den siste uka har hovedindeksen på oljetunge Oslo Børs steget 3,06 prosent. Oppgangen fredag kommer samtidig som oljeprisen styrker seg markant. Fredag ettermiddag ble nordsjøoljen omsatt for 64,64 dollar fatet, mens amerikansk lettolje gikk for drøye 61 dollar.

På de viktigste europeiske børsene var det mindre utslag. CAC 40-indeksen i Paris steg 0,15 prosent, mens FTSE 100 i London falt 0,04 prosent og DAX 30 i Frankfurt var ned 0,28 prosent.

(©NTB)