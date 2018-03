NTB Innenriks

Feilen ble meldt ved 16.30-tiden fredag. Fem timer senere var problemene fortsatt ikke rettet.

Bane Nor opplyser at det jobbes med å rette feilen, men de vet ikke hvor lang tid det vil ta. De varsler at de vil komme med en ny prognose for dette klokka 23.

13 toglinjer er berørt av feilen.

