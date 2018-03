Tarjei Vesaas' debutantpris for heimstaddiktning fra Stovner

NTB Innenriks

– Det blir nesten litt «hva føler du nå», som i sportsjournalistikken. Men, det er klart at det er veldig stort. Dette er på en måte det største man kan oppleve som debutant. Denne prisen henger veldig høyt, sier Zeshan Shakar til NTB.

Forlaget Gyldendal beskriver Shakar som en debutant med heimstaddiktning fra Stovner, og det er nettopp en oppvekst med minoritetsbakgrunn midt i tjukkeste Groruddalen debutromanen «Tante Ulrikkes vei» handler om.

– Boka handler om å vokse opp i Groruddalen med minoritetsbakgrunn, og det har vært litt mangelvare på disse historiene i skjønnlitteraturen. Jeg tror det kanskje har vært et savn etter nettopp det, og så håper jeg at jeg også får prisen fordi det er en god bok som er godt skrevet. For meg er det aller viktigste at juryen har lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, sier Shakar.

Inspirasjon

Og juryen roser ham for et talent som viser seg både ved at han stiller viktige spørsmål og måten det gjøres på.

«Problemstillingene kan ikke ses løsrevet fra språket de viser seg i. Forfatteren setter ulike språkpraksiser opp mot hverandre for å vise personenes ulike perspektiv, og særlig Jamals måte å uttrykke seg på vil kunne gi mange lesere et litt annet syn på sider ved norsk virkelighet», heter det i begrunnelsen.

Zeshan Shakar er utdannet statsviter og har studert økonomi på BI. Han har arbeidet i ulike departementer og direktorater og er nå i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Boka han debuterte med i fjor høst, er ingen selvbiografi, men Shakar legger ikke skjul på at han har hentet mye inspirasjon fra egne opplevelser fra oppveksten på Stovner.

– Jeg er ingen av karakterene, men jeg skriver om et univers jeg kjenner veldig godt. Jeg har hentet masse inspirasjon fra egne opplevelser og folk rundt meg, sier Shakar.

Negativt innstilt

Akkurat som de to hovedpersonene – skoleflinke Mohammed og drop-outen Jamal – vokste han opp i Tante Ulrikkes vei selv. Gjennom de to unge mennenes tilbakeblikk på barndommen og oppveksten tegner han et bilde av den sosiale virkeligheten i en norsk drabantby på 80-, 90-, og 2000-tallet.

Han legger ikke skjul på at det kan være tungt, og at presset utenfra kan være tyngende.

– Veldig mye av handlingen dreier seg om det å vokse opp med en slik omverden rundt deg, som veldig ofte er negativt innstilt til deg. Hvordan det påvirker de unge som vokser opp der, og hvordan det faktisk er å hele tiden ha det blikket utenfra på seg, sier han.

Tarjei Vesaas' debutantpris ble første gang delt ut i 1964, og den deles ut av Den norske Forfatterforening til fjorårets beste unge skjønnlitterære debutbok. De øvrige nominerte var Runa Fjellanger for «På motorveiene», Rita Paramalingam for «La meg bli med deg» og Bendik Vada for «Vak».

Prisen deles ut på årsmøtet til Den norske Forfatterforening førstkommende søndag.

