Solberg vil fortsatt ha KrF i regjering

NTB Innenriks

Det svarte hun et enkelt og tydelig «ja» på under pressekonferansen om stortingspresident Olemic Thommessens avgang torsdag.

– Jeg kan ikke se at denne saken vil få noen konsekvenser for samarbeidet med KrF, sier Solberg.

Felte Thommessen

KrF kom onsdag kveld til at Thommessen ikke lenger har partiets tillit etter den siste byggesprekken i det som har utviklet seg til en gigantisk byggeskandale. Stortingspresidenten hadde dermed et flertall mot seg i Stortinget. Det tok Thommessen konsekvensen av torsdag og kunngjorde sin avgang fra Stortingets talerstol.

Erna Solberg ble selv informert om KrFs beslutning onsdag.

– Da han ble valgt i fjor høst, hadde han støtte fra et flertall. Den støtten har åpenbart bestått helt fram til i går kveld fra disse partiene, sier Solberg.

– Jeg tar til etterretning at det har blitt slik. Dette er en vanskelig og spesiell situasjon, sier Solberg.

– Politiske konsekvenser

Det er første gang i moderne tid at en stortingspresident må trekke seg midt i en stortingsperiode.

– Det at han går av er selvfølgelig noe som er en helt spesiell situasjon i Norge. Men jeg forstår også at det har vært et ønske fra det politiske flertallet at det skal være politiske konsekvenser på Stortinget for et prosjekt som har gått helt ut over rammene, sier Solberg.

– Nå håper jeg vi klarer å rydde opp slik at prosjektet kommer ordentlig tilbake på skinnene, sier Solberg, som mener det etter hvert svært omfattende byggeprosjektet på Stortinget kom skjevt ut fra start.

Nederlag

Flere kommentatorer beskriver dramaet som et nederlag for Høyre og mener at Solberg burde ha bedt Thommessen trekke seg tidligere. Selv avviser statsministeren at hun har gjort en feilvurdering og understreker at hun har hatt tett kontakt med både Olemic Thommessen og parlamentarisk leder Trond Helleland underveis.

– Vi har vurdert ulike scenarioer. Det vi har vært enige om er at Olemic må ha et flertall bak seg i Stortinget, sier hun, men ønsker ikke å gå i detalj om samtalene.

Samtidig nøler ikke Solberg med å kalle byggesaken alvorlig.

– Den kan svekke tilliten til politikken generelt. Men jeg tror velgerne skjønner at det ikke er Høyre som er skyld i byggeskandalen, sier hun.

Høyre har nå startet jakten på hvem som skal ta over etter Thommessen.

Ny kvinne?

– Han gikk av på kvinnedagen 8. mars. Vil det være en fin anledning til å utnevne en kvinne?

– Det er ikke bare kvinner som skal ha toppverv i Høyre, repliserer statsministeren.

Trond Helleland, Svein Harberg, Kristin Ørmen Johnsen og Kari Lise Holmberg er blant navnene som trekkes fram på ny stortingspresident.

(©NTB)