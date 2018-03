Siktet ektepar i renholdssak løslatt fra varetekt

NTB Innenriks

– Men siktelsene mot ekteparet blir opprettholdt, og vi vurderer om det er grunnlag for å utvide den, understreker politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt overfor NTB.

Hun har valgt å ikke begjære forlenget varetektsfengsling fordi det ikke lenger regnes som noen nærliggende fare for bevisforspillelse. Kona (44) og ektemannen (42) er begge siktet for det samme forholdet – brudd på utlendingsloven ved omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft. Han erkjenner straffskyld, og gjorde det allerede under framstillingen for varetektsfengsling i forrige uke, mens kona nekter å ha noe med saken å gjøre.

Politiet mener på dette stadiet i etterforskningen å ha sterke holdepunkter for at kvinnen har medvirket.

Ytterligere åtte personer er siktet i saken. De er alle mongolske borgere som har oppholdt seg og arbeidet ulovlig i Norge – blant annet gjennom renholdsfirmaet som står oppført på ektemannen. De har erkjent skyld etter siktelsene mot seg, ifølge rettsdokumentene.

– Vi skal nå gjennomgå det totale bevismaterialet som er sikret i løpet av fengslingsperioden før vi innkaller til nye avhør i saken, sier Aune.

