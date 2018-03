Nordlys: Politiet interessert i historier om meldinger fra siktet samfunnstopp

NTB Innenriks

– Vi er helt klart interessert i hans og andres historier, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til Nordlys.

– Selv om det ikke er kommet til straffbare handlinger, kan dette belyse siktedes modus, eller fremgangsmåte. Det kan være ting som støtter opp om de fornærmedes historier, og bekrefter at siktede oppfører seg på en bestemt måte, sier Norgård Strand.

En nå 21 år gammel mann forteller at han var engasjert i politikk i ungdomsårene og møtte samfunnstoppen første gang som 17-åring i 2013. Nordlys har sett flere av tekstmeldingene som den nå siktede samfunnstoppen begynte å sende mannen året etter.

– Jeg reagerte kanskje ikke så mye på det akkurat da, men jeg synes det var ekkelt. Jeg viste dem til andre, men ble fortalt at det bare var uskyldig fleip. Men jeg opplevde det ikke på den måten, i alle fall ikke når han hadde den posisjonen han hadde og jeg hadde den posisjonen jeg hadde, sier 21-åringen.

Den siste meldingen avisen har sett, ble sendt i oktober 2015.

Samfunnstoppen ble pågrepet av politiet 3. januar i år. Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og for å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Så langt er det tre fornærmede i saken, og politiet har ikke fått nye navn på blokka, siden den siktede ble løslatt fra varetekt 8. februar. Strand opplyste til NTB onsdag at de tar sikte på å bli ferdige med etterforskningen før sommeren.

Mistanken mot siktede knytter seg til hendelser etter 2010. Alle de tre fornærmede kom til Norge som asylsøkere. Strand opplyste i slutten av februar at de utelukket at det var flere fornærmede i asyl- og flyktningmiljøet.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld i saken.

