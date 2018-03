Nora Mørk skuffet over Stortinget

NTB Innenriks

Mørk gikk selv ut offentlig i høst og fortalte at hun var blitt utsatt for ulovlig deling av private bilder. Nå er hun skuffet over at flertallet på Stortinget torsdag sa nei til et forslag fra Ap og SV om å forby hevnporno og øke strafferammen for å offentliggjøre nedverdigende eller krenkende bilder uten samtykke.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Stortinget sier nei til et lovforslag mot en type kriminalitet som rammer utrolig mange jenter, sier Mørk til NTB via sin far Morten Mørk.

Mørk sier via faren at hun ikke forstår hvorfor stortingspolitikerne vil trenere spørsmålet, og sier konsekvensen kan bli at flere jenter blir rammet mens regjeringen utreder videre.

Utredning

Lederen av justiskomiteen og forslagsstiller for Ap, Lene Vågslid, mener regjeringen har havnet i utredningståka.

– Hvis regjeringen hadde ment at straffene for å dele bilder skulle økes, hadde de stemt for Aps forslag i dag. Dagens vedtak kan like godt bety at strafferammen ikke økes som at den økes. Dette er passivt og skuffende, sier Vågslid.

Hun mener Stortinget kunne ha vedtatt forslaget om økt strafferamme og så kunne regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om konkrete endringer etter en høring.

– Dette er et kvinnesaksspørsmål, for vi ser at det i all hovedsak er jenter som utsettes. Det er et tankekors at forslaget stemmes ned akkurat i dag på kvinnedagen, sier Vågslid.

Lover økt straff

Morten Mørk sier en av de viktigste grunnene til at datteren valgte å ta belastningen med å fortelle om saken offentlig, var at hun ønsker å bidra til en lovendring. Og den kommer, lover justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Jeg forstår at Nora Mørk og flere med henne er utålmodige. Men flertallet stemmer altså for at vi skal komme tilbake med lovendringer. Vi skal tett hull i lovverket som sikrer at det vi ser på nettet og andre steder nå, kan møtes med reaksjoner, sier hun til NTB.

Listhaug sier det er nødvendig å gjøre en grundig jobb som blant annet omfatter en høringsrunde, før hun er beredt til å komme tilbake til Stortinget med et konkret lovforslag.

– Vi skal jobbe raskt og komme med forslag til endringer om ikke så altfor lang tid. Dette er en høyt prioritert oppgave. I praksis er det ikke stor forskjell på det Ap foreslo og det som ble vedtatt. Alle i salen ønsker å gjøre noe med dette, sier justisministeren.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich er opprørt over Aps framstilling av saken og sier han kan garantere at det kommer en oppdatert og strengere lovregulering av disse spørsmålene.

Anmeldte flere

Mørk har anmeldt flere personer for å ha delt private bilder fra hennes hackede mobiltelefon. Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene i fjor høst, og Nora Mørk fikk mye støtte.

– Jeg vil gjøre alt for å ta tilbake livet mitt og sette på plass de personene som har gjort dette mot meg. Jeg kunne ha lyst til å si mange ting om dem, men det gjør seg ikke på trykk. Mest er jeg sjokkert over hvordan noen har lyst til å gjøre slikt mot andre, hvor lite empati de har, sa Mørk i et intervju med NTB på hjemmebane i ungarske Györ i fjor høst.

Hun har også møtt flere stortingspolitikere og fortalt om sine opplevelser.

– Når Nora har orket å stå fram med dette og har presset på, så synes jeg det er spesielt og rart at ikke politikerne nå backer dette opp med å øke straffene, sier Morten Mørck.

