Moxnes krever åpenhet etter Thommessens avgang

– Thommessen gjorde endelig det eneste riktige. Rødt var det første partiet som krevde stortingspresidentens avgang, og vi er selvfølgelig glade for at for at fornuften har spredt seg på Stortinget, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til NTB.

Fratredelsen kom etter en budsjettsprekk på nesten 500 millioner kroner i forbindelse med byggeprosjektet på Stortinget. Moxnes er svært kritisk til Thommessens rolle i saken.

– Det skulle bare mangle at denne kostnadsoverskridelser for konsekvenser for den ansvarlige, skriver Moxnes, og understreker at skattebetalernes penger er blitt skuslet bort.

Han mener også at saken som felte Olemic Thommessen ennå ikke er over, og etterlyser en åpenhetsreform. Her viser han til at Rødt den 23. februar forsøkte å søke innsyn i korrespondansen om byggesaken, uten å få tilslag.

– Vi kan ikke ha det sånn at Stortingets øverste organ fungerer som en lukket losje, uttaler Bjørnar Moxnes, for så å tilføye:

– Hele byggeskandalen og vegringen mot å gi folket innsyn vitner om en politisk ukultur, som ikke forsvinner selv om man bytter stortingspresident. Nå håper vi at de andre partiene støtter Rødts forslag om å reformere presidentskapet som institusjon.

