Brannen i gjenvinningsanlegg i Oslo neppe slukket før tidligst fredag

NTB Innenriks

De to skadde personene ble kjørt til legevakten med lettere røykskader. Ingen personer ble meldt savnet.

– Ingen er meldt savnet, og beskjeden er at dette har gått bra, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen klokken 9.38 torsdag. Først langt utpå ettermiddagen begynte brannvesenet å få kontroll, varmen var dempet og de store flammene slått ned. Men brannvesenet ser ikke for seg at brannen er helt slukket før tidligst fredag.

– Vi må sannsynligvis jobbe med å slukke brannen i hvert fall til i morgen. Så dette blir en utholdenhetsprøve, sier Dalen til Aftenposten torsdag kveld.

Brente papirbiter

En viktig årsak til at brannen ble så kraftig, var at den oppsto i sammenpresset returpapir. Brannen var så kraftig at røyken kunne ses over store deler av byen, og på Nakholmen i Oslofjorden falt det svarte papirbiter ned fra himmelen, melder NRK.

Brannvesenet benyttet gravemaskiner for å få tilgang til det brennbare materialet og komme til med slukkevann. Deler av bygningen som brant, kollapset etter noen timer. Politiet oppfordret beboerne i området til å lukke vinduer og dører på grunn av røyken, men det var aldri fare for spredning til området rundt.

– Føler du ubehag med røyk i området, er rådet fortsatt å holde seg innendørs eller forlate området, opplyste politiet torsdag ettermiddag.

Store mannskaper

Brannen var så omfattende at brannvesenet i Oslo måtte ha bistand fra kolleger i både Asker og Bærum og Nedre Romerike. I alt 16 biler og 43 mannskaper ble kalt inn.

Brannvesenet brukte vannkanoner for å begrense spredningen, men området har begrenset vannforsyning, noe som gjorde slokkingsarbeidet ekstra utfordrende. Vann- og avløpsetaten valgte derfor å øke trykket i en kum.

Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning forteller til NRK at omfanget av brannen til alt hell var begrenset, og at de sannsynligvis er tilbake i normal produksjon fra neste uke, kanskje allerede fredag. Selskapet opplyser at de får bistand fra andre gjenvinningsanlegg i området.

Bil, buss og tog

Brannen fikk konsekvenser både for bil-, buss- og togtrafikk i området, og slokkingsarbeidet gjør at et større område rundt brannstedet vil bli holdt avsperret inntil videre.

Det ble satt opp sperringer i Brobekkveien og Alf Bjerckes vei, og Persveien ble avstengt ved innkjørselen fra Ring 3, men åpnet igjen for normal trafikk i 21-tiden torsdag kveld. Flere busslinjer ble innstilt, og togtrafikken på Gjøvikbanen ble også stanset som følge av brannen.

– Fortsatt er både brannvesenet og politiet igjen på stedet, men det går rette veien nå. Det er ikke behov for ytterligere evakuering. Det er nå litt høytrykk i lufta og røyken siger rett vei igjen, opplyste Oslo-politiet torsdag kveld

(©NTB)