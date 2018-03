Aktor ber om over to års fengsel for drapstrening av hunder

NTB Innenriks

Rettssaken i Kongsberg og Eiker tingrett mot de seks personene har pågått i sju uker og avsluttes fredag. I en aksjon mot to av de tiltalte i desember 2015 beslagla politiet 25 hunder. Politiet mener alle de tiltalte har trent opp hunder til å være et våpen mot villsvin, katter, kaniner, griser, grevlinger og andre dyr.

Politiet mener Buskerud-mannen de krever fengslet i to og et halvt år, har drevet systematisk drapstrening av hundene sine og latt dem gå løs på forsvarsløse dyr, melder NRK.

– Det har skjedd planmessig over mange år, at man starter med små dyr, man beveger seg oppover med større dyr og avler på de hundene som viser best resultater med denne treningsformen, sier aktor, statsadvokat Inge Svae-Grotli, til kanalen.

Mannens forsvarer, advokat Anders Westeng, mener imidlertid at politiet og statsadvokaten har ført et korstog mot hans klient og sier mannen er en hundeelsker som aldri har fortjent å bli hengt ut som en dyreplager.

– Det har vært enkelttilfeller av lovbrudd, men det vi har fått høre om i retten her, det er alt i alt et meget sunt, godt og velferdsfremmende hundehold, sier Westeng.

Aktoratet har lagt ned påstand om et og et halvt års fengsel for en mann i slutten av 30-årene fra Østfold og ni måneders fengsel for en kvinne i begynnelsen av 30-årene. For en kvinne i slutten av 40-årene er det lagt ned påstand om 90 dagers fengsel. Aktoratet ber også om at alle de tiltalte mister retten til å ha eller stelle dyr i minst fem år.

